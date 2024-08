Bolinha afirma que decidiu disputar a PMCG após desistência de Romero

Na noite desta quarta-feira, 14 de agosto, os prefeitáveis de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) e Artur Bolinha (Novo), participaram do primeiro debate televisivo da eleição deste ano, promovido pela TV Arapuan.

Artur Bolinha iniciou a participação explicando sua entrada na disputa, já na reta final do prazo para a realização das convenções partidárias.

Segundo Bolinha, sua candidatura não estava nos planos para 2024, já que ele acreditava que o deputado Romero Rodrigues (Podemos) seria o principal candidato na cidade.

“Eu pensei que não estivesse aqui debatendo. Não estava no meu propósito inicial ser candidato a prefeito de Campina Grande. Imaginava que Romero Rodrigues pudesse ser candidato, era o principal candidato e para mim essa campanha estaria absolutamente definida”, afirmou.

Ainda segundo Bolinha, “Romero não foi candidato, e aproveitando a oportunidade da não candidatura de Romero, e com o chamado do presidente Bolsonaro, para que pudéssemos representar a direita em nossa cidade, em cima das pautas conservadoras, dos valores cristãos, como também ser uma alternativa para aqueles campinenses que não estão satisfeitos com a atual gestão. Além disso, não confio nos outros candidatos, no sentido de conduzir o destino de nossa cidade para os próximos quatro anos”, afirmou Artur Bolinha.

Durante o debate, o prefeitável do Partido Novo também fez duras críticas à gestão de Bruno Cunha Lima, focando principalmente na baixa qualidade da pavimentação e da frota de veículos do transporte público da cidade.

“Precisa, acima de tudo, melhorar a qualidade da nossa frota. Poucas vezes eu vi a cidade tão malcuidada em sua zeladoria, no que diz respeito a pavimentação asfáltica. É raro você passar em um local que você não se depare com buraco. A população conhece e na gestão passada a gente viu um padrão de zeladoria, de atenção”, afirmou Artur, ao fazer menção a gestão de Romero Rodrigues (Podemos), atualmente aliado de Bruno.

Por sua vez, o atual prefeito, Bruno Cunha Lima, defendeu sua administração, destacando os desafios enfrentados durante a pandemia e as medidas tomadas para melhorar a qualidade de vida na cidade.

“Assumimos durante o período de pandemia. De lá para cá, a gente tem garantido redução do preço da passagem, como aconteceu em 2022. Nós temos garantido renovação da frota. Está perfeito? Ainda não, mas tem melhorado significativamente. Hoje nós temos o ‘Tarifa Zero’ que, no primeiro sábado de cada mês e em algumas datas específicas, concede catraca livre para o cidadão poder estar no comércio e estimular a nossa economia. Esse compromisso que nós cumprimos agora, nós vamos intensificar ainda mais “, explicou BCL.