Jhony Bezerra: “A saúde é a principal queixa da população”

No sequenciamento de entrevistas com os prefeitáveis de Campina Grande, realizado pela Rádio Tabajara FM, o convidado foi médico Jhony Bezerra, do PSB.

Confira trechos do que ele disse.

“Lamentavelmente, Campina tem perdido postos de trabalho nos últimos anos. Isso mostra que a economia da cidade está parada, Campina está com o freio de mão puxado porque falta um ambiente de negócio favorável, falta uma gestão que estimule a geração de emprego e renda.

“Nós precisamos de parcerias para tornar o ambiente favorável às indústrias. Eu destaco o distrito industrial (complexo Aluízio Campos) que nunca saiu do papel. Há uma dificuldade para as empresas se implantarem na cidade porque não há terrenos para elas se instalarem. Não há um incentivo, por parte da Prefeitura, para atração de negócios.

“A dificuldade e a burocracia têm sido outro problema importante na geração de emprego e renda. O construtor está deixando Campina para construir em João Pessoa porque há uma burocracia imensa para conseguir um alvará de obra, por exemplo.

“Queremos transformar a Amde (Agência Municipal de Desenvolvimento) na Secretaria de Emprego e Renda. Assim poderemos ter o Empreender Campina Grande, semelhante ao Empreender Paraíba, além de fomentar o pequeno empreendedor e os pequenos negócios.

“A saúde é a principal queixa da população no quesito ausência de políticas públicas. Temos uma atenção básica que nada mais é do que os postos de saúde, onde falta médico, falta enfermeiro. Em mais de 50% dos postos de saúde, faltam farmácias e, acima de tudo, medicamentos.

“Vamos estruturar a atenção primária, ampliando o horário de atendimento dos postos de saúde para as 22h. Esse horário estendido também será implantado nos fins de semana.

“Eu sei como resolver o problema da saúde em Campina, porque eu fiz uma gestão de saúde exitosa na Paraíba.

“Temos hoje uma desassistência da educação infantil. São aproximadamente 36 mil crianças em Campina, e 10 mil precisam estar em creches. Temos apenas 45 creches para todas elas e falta vaga em todos os bairros. Ampliar o número de creches é uma prioridade, além de estruturar as nossas escolas.

“Veja como está precária a estrutura de nossa educação: 95% das escolas de Campina não têm biblioteca, 99% não possuem laboratórios e 74% não têm quadra de esporte. Existe uma educação totalmente desestruturada, e esse é o nosso grande desafio para que a educação seja um ambiente favorável, para que a criança que esteja na escola tenha vontade de estudar.

“O nosso Parque do Povo, o palanque de uma das maiores festas do Brasil, recebeu recentemente uma reforma de ampliação que não foi concluída. Apenas parte dela foi entregue. Mas é uma obra de R$ 40 milhões.

“O prefeito gasta R$ 40 milhões através de empréstimo, mas deixa faltar o fardamento escolar dos alunos do ano letivo 2024 e já estamos em agosto.

“Esse VLT (veículo leve sobre trilhos) já poderia ter se tornado uma realidade, e não saiu do papel por briga política. O Governo do Estado estava com o projeto pronto e simplesmente o atual prefeito não quis parcerias e vetou o projeto. Campina não aguenta mais esse cabo de guerra. Temos o compromisso firmado de colocar o VLT em prática, integrando com o transporte rodoviário, com uma passagem única. Vamos avançar também com o Passe Livre para algumas áreas e categorias da cidade.

“O prefeito precisa acordar cedo, ser trabalhador, é nisso que temos focado. Nosso foco é o trabalho e, acima de tudo, a ousadia de fazer mais por Campina. Essa cidade precisa de uma gestão ousada, precisa sair da mesmice e ter uma administração corajosa que possa colocar a Rainha da Borborema em uma posição de protagonista”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

