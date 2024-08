Deputado sinaliza mudança no comando do Partido Liberal na Paraíba

O deputado estadual Wallber Virgolino disse em entrevista ao ParaibaOnline que as atuais principais lideranças do PL estão esperando uma mudança formal na direção estadual do Partido Liberal.

A presidência é exercida pelo deputado federal Wellington Roberto.

“A gente espera. Infelizmente, o PL foi um partido que negociava, que visava garantir direitos pessoais. A gente está mudando essa realidade, e espero que a gente mude de vez”, assinalou Wallber, com uma observação adicional: “O PL tem que estar nas principais cidades da Paraíba”.

Sobre a sua candidatura para prefeito de Cabedelo, o deputado considerou uma “campanha difícil, porque o poder público age de forma descarada e o tráfico de drogas tenta impedir as pessoas de levantarem a minha bandeira”.

