Ricardo Coutinho: o sucesso do governo Lula nos une

O ex-governador Ricardo Coutinho (PT) disse neste domingo, em João Pessoa, que avalia existir “uma demonstração de maturidade muito forte por parte das forças ativas da esquerda paraibana comprometidas com o social”.

Para Ricardo, “a vinda do Psol e da Rede para apoiar a chapa Luciano Cartaxo/Amanda Rodrigues é um salto de qualidade enorme. Superamos um intervalo de 10 anos, nos reencontramos, porque existe uma coisa que nos une, que é o sucesso do governo Lula e o avanço do país para combater a extrema direita”.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online