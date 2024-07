Durante discurso na convenção do PT em João Pessoa, neste domingo, Ricardo Coutinho se reportou ao que considera um preconceito contra a sua esposa, Amanda Rodrigues, candidata à vice-prefeitura.

“Esta não será uma campanha fácil, porque o desespero é enorme e a violência muito grande”, assinalou o ex-governador.

Veja um trecho de seu pronunciamento.

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online