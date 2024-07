Luciano Cartaxo aos convencionais: “Perseverança, fé e resiliência”

“Diziam que o PT não teria candidato (a prefeito). Depois que Luciano não seria o candidato do PT, porque não tem unidade. E com perseverança, fé e resiliência, com muita confiança nós conseguimos fazer uma construção com o meu nome sendo escolhido como candidato do PT”, registrou Cartaxo durante a convenção do PT neste domingo em João Pessoa.

Ele também se reportou às divergências com Ricardo Coutinho:

“Sempre estivemos no mesmo campo político, desde a universidade. Fomos colegas de bancada na Câmara Municipal e tivemos alianças aqui em João Pessoa e no Estado. Agora nós estamos no mesmo partido político. Então é extremamente natural a gente construir essa aliança, porque ela tem uma base e uma razão de ser: nós estamos pensando juntos e entendendo que João Pessoa é muito maior do que eu e do que Ricardo; muito maior do que qualquer divergência que pudesse existir”.

Veja um trecho do pronunciamento do deputado e candidato homologado a prefeito de João Pessoa:

*Vídeo: ParaibaOnline

