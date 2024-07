PL e Novo anunciam Bolinha e Annelise para disputar a PMCG

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) divulgou um vídeo em seu Instagram confirmando que Artur Bolinha e Annelise Meneguesso serão os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita de Campina Grande, respectivamente.

A anúncio marca a formalização da parceria entre os partidos PL e NOVO no município.

Cabo Gilberto destacou a força da chapa PL e NOVO, elogiando a união de Bolinha e Meneguesso como uma grande opção para a cidade.

No vídeo, o ex-ministro da Saúde e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, também mencionou o recente fortalecimento das alianças do PL e do NOVO no estado da Paraíba.

Artur Bolinha expressou sua gratidão e entusiasmo com a parceria e ressaltou a importância da colaboração entre o PL e o NOVO para apresentar uma proposta robusta para Campina Grande.

Annelise Meneguesso, por sua vez, afirmou seu compromisso em trabalhar para que a cidade recupere seu prestígio e se torne grande novamente.

Confira o vídeo abaixo:

https://youtu.be/zw14_wl_avA

*Vídeo: Reprodução/Instagram