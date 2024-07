‘Amanda CSI’ anuncia pré-candidatura à vice-prefeita de João Pessoa

Durante o evento de que lançou sua pré-candidatura à vice-prefeita de João Pessoa na chapa encabeçada por Ruy Carneiro (PSC), Amanda Melo (MDB), conhecida popularmente como ‘Amanda CSI’, falou sobre o seu compromisso em dar voz e vez às mulheres da capital paraibana.

“É uma honra, é um prazer e é uma grande responsabilidade, porque eu vou dar voz a mais da metade da população de João Pessoa que são as mulheres. Eu, como mulher, costumo dizer que a mulher não é mais o sexo frágil, mas a mulher ainda é o sexo vulnerável. E junto com o Ruy, a gente vai trabalhar para tirar essa mulher da vulnerabilidade que ela se encontra aqui em João Pessoa”, afirmou Amanda.

Amanda destacou que o seu papel ao lado de Ruy Carneiro será expor a realidade das mulheres que enfrentam diariamente a violência doméstica e outras formas de vulnerabilidade.

“Essa violência tem que ser enxergada com um olhar macro, porque a gente precisa, para tirar essa mulher desse ciclo, trabalhar a educação, trabalhar a saúde, trabalhar a qualificação e trabalhar a forma de movimentação dessa mulher no transporte público”, pontuou.

Ela garantiu que já existem propostas concretas para esses desafios e que Ruy Carneiro abraçou essas ideias.

Como policial, Amanda mencionou que sua experiência nas ruas de João Pessoa revelou uma cidade muitas vezes desconhecida e desamparada pelo poder público.

“Eu conheço comunidades aqui, eu me choquei com muita coisa que via, eu não estou falando unicamente de violência, e Ruy vai entrar nessa realidade e vai trabalhar para que ela seja mudada”, concluiu.