O desfecho sobre a candidatura da federação partidária do Psol com o Rede Sustentabilidade, em João Pessoa, terá que aguardar uma decisão na direção nacional desse consórcio partidário.

É o que resultou do prolongado impasse ocorrido neste sábado, quando da convenção municipal do Psol, que deliberou pelo apoio já no 1º turno ao prefeitável petista Luciano Cartaxo.

– Deverá haver algum recurso à federação nacional (Psol/Rede). Espero que a federação entenda que este espaço de luta em João Pessoa é o melhor para a nova esquerda que eu represento – enfatizou Celso Batista.

Batista já havia escolhido para ser a sua companheira de chapa a historiadora Socorro Pontes.

