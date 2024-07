PSOL oficializa apoio a Luciano Cartaxo para prefeito; mas impasse permanece

O time de Lula em João Pessoa está unido. Neste sábado (27), o PSOL aprovou o apoio à chapa Luciano Cartaxo e Amanda Rodrigues à Prefeitura da Capital.

A adesão é considerada mais um passo em direção à unificação da esquerda e da centro-esquerda nas eleições deste ano.

“Estamos muito felizes com o apoio do PSOL à nossa pré-candidatura. Vamos unidos em torno de um objetivo comum: resgatar a gestão municipal deste modelo ultrapassado e sem entregas, retomando as políticas públicas de fortalecimento do povo de João Pessoa. Uma cidade democrática, que desenvolve e cuida da sua gente. O time de Lula está ainda mais forte e tenho certeza que vamos vencer as eleições para Prefeitura e também formar uma bancada volumosa de vereadoras e vereadores da nossa Coligação”, disse Cartaxo após o anúncio formal do PSOL.

Acontece que na federação partidária integrada pelo Psol não há consenso acerca da retirada da candidatura de Celso Batista.

