Pré-candidato do Psol em João Pessoa comenta decisão de exclui-lo da disputa

“Estou sem conseguir entender”.

Foi o que disse Celso Batista, que estava buscando formalizar a sua candidatura a prefeito de João Pessoa pelo Psol – Socialismo e Liberdade, mas que não encontrou respaldo em seu próprio partido.

Em votação interna no Psol, houve uma unanimidade (7 votos a 0) pelo apoio já no 1º turno ao candidato do PT, ex-prefeito e atual deputado Luciano Cartaxo.

