Aena detalha resultados do Aeroporto João Suassuna em Campina Grande

A Aena (empresa espanhola que administra vários aeroportos pelo Brasil) divulgou que no ano passado, por seus terminais, transitaram mais de 43 milhões de passageiros, o que corresponde a 20% da malha aérea nacional.

O grupo está com investimentos em curso no país da ordem de R$ 12 bilhões e deseja ampliar sua presença no Brasil.

Para tanto, lançou um programa junto às empresas aéreas de ´reaplicação´ das receitas decorrentes do crescimento de embarques e desembarques.

Simplificadamente, funciona assim: todas as taxas decorrentes do crescimento no número de embarques e desembarques – superiores ao período anteriormente aferido – são reembolsadas às companhias de avaliação.

Em conversa com este colunista, Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da Aena, também se reportou ao Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, que deverá ganhar futuramente a cobertura de seu pátio de estacionamento de veículos.

O aeroporto campinense – um das preocupações históricas de Aparte – saltou de 81.532 passageiros em 2020 para 260.294 no ano passado, em função de mais de 5 mil pousos e decolagens.

Os meses de junho e julho do ano passado foram emblemáticos: em junho passaram pelo terminal 34.800 passageiros; e em julho, 34.823.

A maior movimentação da história do Aeroporto João Suassuna – num único dia – foi verificada no dia 22 de junho do ano passado (antevéspera do dia de São João): 21 voos, que transportaram 1.683 passageiros.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/de-conceicao-paraiba-para-o-brasil/

Veja também:

Empresa gestora de aeroportos comenta possível fusão da Gol com a Azul

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/01/23/empresa-gestora-de-aeroportos-comenta-possivel-fusao-da-gol-com-a-azul/

Aeroporto João Suassuna: crise na aviação tem impactado operações

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/01/27/aeroporto-joao-suassuna-crise-na-aviacao-tem-impactado-operacoes/