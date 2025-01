Aeroporto João Suassuna: crise na aviação tem impactado operações

O gerente do Aeroporto João Suassuna, Luciano Rodrigues, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM e abordou o cenário desafiador da aviação civil no Brasil.

Segundo Rodrigues, a falta de peças e equipamentos para manutenção de aeronaves tem dificultado as operações das companhias aéreas, levando ao cancelamento de diversas rotas e ajustes na malha aérea.

“Tem um pacote de incentivos que ela oferta para as empresas aéreas para aumentar a quantidade de operações nos aeroportos da rede aérea. Mas, cabe destacar que hoje o mercado da aviação vive uma crise, principalmente no que se refere a peças, equipamentos e a manutenção de aeronaves”, afirmou o gerente.

A crise na aviação tem impactado diretamente o Aeroporto João Suassuna e outros aeroportos do país. A incerteza quanto ao futuro da fusão entre empresas aéreas e a necessidade de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) têm gerado ainda mais dúvidas sobre o cenário do setor.

Apesar dos desafios, Rodrigues ressalta que os aeroportos da Aena estão preparados para atender à demanda, independentemente do resultado da fusão.

“Tendo a fusão ou não tendo a fusão, a gente consegue atender aí o mercado da mesma forma que a gente vem atendendo”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline