Empresa gestora de aeroportos comenta possível fusão da Gol com a Azul

O executivo Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da empresa Aena Brasil, concedeu nesta quinta-feira uma entrevista ao ParaibaOnline.

Ele está na Paraíba para contatos com a imprensa e com as autoridades visando divulgar e detalhar os balanços das atividades da empresa nos aeroportos Presidente Castro Pinto (João Pessoa) e Presidente João Suassuna (Campina Grande), que serão destacados ao longo das próximas horas no ParaibaOnline.

Na entrevista, Marcelo trata de temas como a encaminhada fusão das empresas aéreas Azul e Gol, do estimulo que a Aena está oferecendo às empresas aéreas visando a ampliação dos pousos e decolagens nos aeroportos que administra, como também sobre os próximos investimentos do grupo espanhol no Brasil e acerca do programa do governo federal para tentar incrementar o transporte aéreo nacional.

Assista aqui a entrevista dada ao jornalista Arimatéa Souza.