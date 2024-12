O superintendente da STTP-CG (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande), Victor Ribeiro, está em Brasília nesta terça-feira, 10, onde participa da assinatura do termo de cessão da linha férrea, um passo essencial para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Rainha da Borborema. O evento representa um marco no projeto que promete revolucionar o transporte público na cidade.

Victor destacou que a assinatura é o ponto de partida para viabilizar o VLT: “Este é um projeto superimportante, que garante a acessibilidade e a mobilidade para a população. A assinatura do termo de cessão é o primeiro passo para avançarmos nas etapas seguintes. Com a cessão, já temos o recurso garantido para transformar esse projeto inicial em algo concreto. Nossa expectativa é que até abril tenhamos o projeto executivo finalizado, permitindo que avancemos para a próxima etapa, que é a implementação”, explicou.

O superintendente também explicou o escopo inicial do projeto, que abrange 14,9 quilômetros. “Essa é uma extensão significativa que beneficiará mais de 150 mil pessoas diretamente. Estamos analisando a necessidade de substituição de trechos específicos da linha, mas a ideia é requalificar o trajeto já conhecido por toda Campina Grande. É um trabalho que envolve a STTP, a Seplan e a Secretaria de Obras, com o apoio técnico da Infra, um órgão do governo federal”, pontuou.