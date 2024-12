Nesta terça-feira, 10, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, esteve em Brasília para a assinatura do termo de cessão da linha férrea, marco importante para a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na cidade. O projeto representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o prefeito destacou o trabalho de sua gestão nos últimos anos para viabilizar o projeto. Segundo ele, a conquista é fruto de um esforço contínuo desde 2021, envolvendo a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e o apoio de lideranças políticas.

“Esse é um primeiro passo público, porque, ao longo desses últimos três anos, quase quatro anos, a nossa equipe, especialmente as equipes da STTP, têm se dedicado semanalmente a essa conquista. Trabalhamos nisso desde a época do nosso superintendente Dunga Júnior, e Vitor deu um gás muito grande com toda a equipe. Embora não tenhamos prometido isso em campanhas eleitorais, desde o início do governo estamos focados no projeto, realizando análises de viabilidade, levantamentos da linha férrea e pleiteando recursos junto ao Ministério dos Transportes e ao DNIT”, explicou o prefeito.

Bruno também reconheceu o papel do senador Veneziano Vital do Rêgo e do ministro Renan Filho na obtenção dessa cessão. Ele enfatizou que a conquista do domínio da linha férrea era um passo essencial para tirar o projeto do papel.

“A gente só consegue colocar um Veículo Leve sobre Trilhos em cima de um trilho se esse trilho for nosso. Então, qualquer projeto que passasse pelo uso da linha férrea precisava primeiro garantir essa cessão, e é isso que estamos conseguindo hoje”, completou.

O prefeito também anunciou que as obras da Estação Nova, localizada entre os bairros São José, Quarenta, Liberdade, Santa Rosa e Centenário, terão início nos próximos 60 dias. Essa será a principal área de integração de modais na cidade, permitindo a conexão entre transporte ferroviário e ônibus, com investimento municipal para sua construção.

“A assinatura dessa cessão é um marco histórico para Campina Grande. Vai impactar diretamente na vida das pessoas mais carentes, contribuindo para a mobilidade, gerando emprego e renda, e, sobretudo, levando mais qualidade de vida para a população”, finalizou o prefeito.

O VLT é considerado uma das principais iniciativas de mobilidade da gestão Bruno Cunha Lima e promete transformar a infraestrutura de transporte público de Campina Grande nos próximos anos.

Além do VLT, Bruno revelou que, durante a estadia em Brasília, sua equipe está buscando recursos para qualificar a rede municipal de saúde e projetos voltados ao bem-estar animal, em parceria com o deputado Romero Rodrigues.