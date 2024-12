O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, está em Brasília nesta terça-feira, 10, para participar da assinatura do termo de cessão da linha férrea, que viabilizará a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na cidade. O evento conta com a presença de lideranças políticas e representantes da bancada federal paraibana.

Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, Bruno destacou a importância do projeto e defendeu a revitalização da linha férrea que conecta Campina Grande ao distrito de Galante. A iniciativa, segundo ele, ampliaria os benefícios do transporte ferroviário para a população local.

“É um momento superimportante para a cidade de Campina Grande, e acredito que vamos ter a participação de boa parte da bancada federal. Já recebi a confirmação dos senadores Veneziano, Efraim Filho, e do deputado Romero, que estará conosco. Tenho a mais absoluta certeza de que ele se juntará a mim no pedido para revitalizar a linha do distrito de Galante até Campina. Essa revitalização não será apenas para o Trem do Forró, que é bacana e importante, mas, sobretudo, para servir como modal de transporte público para a população de Galante, que poderá ser muito beneficiada com a instalação do VLT”, afirmou o prefeito.

Além de abordar a proposta de revitalização, Bruno explicou o estágio atual do projeto do VLT e a transformação do plano inicial em projeto executivo.

“Existem dois tipos de projeto: o básico e o executivo. Nós fizemos um trabalho muito grande para construir o projeto inicial, que foi aprovado. Com essa aprovação, garantimos os recursos para transformar o projeto inicial em um projeto executivo, que inclui toda a parte de engenharia, arquitetura e a revitalização da linha, além da construção de terminais de embarque e desembarque. Serão cerca de dez terminais espalhados pelas margens da linha, que vão impactar positivamente a economia desses locais. Isso gera comércio, empregos e serviços. Nosso objetivo é que, até 2025, possamos submeter o projeto executivo e avançar nessa implementação”, pontuou.

O prefeito ainda ressaltou a importância da revitalização da estação nova, localizada nas imediações do bairro São José e do Quarenta, como parte estratégica do projeto, sob responsabilidade direta da Prefeitura.