Veneziano ressalta reforma e ampliação do Hospital da FAP

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (28), os avanços na reforma e ampliação do Hospital da FAP (Fundação Assistencial da Paraíba), referência no tratamento do câncer na região. O parlamentar ressaltou a importância dos investimentos e o impacto positivo na humanização do atendimento aos pacientes oncológicos.

“Quero enfatizar o trabalho digno de toda a equipe. É uma nova FAP que se reestrutura fisicamente, se requalifica através dos investimentos, seja do voluntariado, seja de emendas de bancadas e das contratualizações da prefeitura e do governo federal. Hoje, ela se apresenta nas condições ideais para poder receber, humanizando, como foi o caso da ala C, do SUS, feito especialmente para pacientes oncológicos submetidos a cirurgias”, afirmou Veneziano.

O senador também celebrou a conquista do novo acelerador linear para a instituição, equipamento essencial para tratamentos de radioterapia. “Ficamos felizes com o novo acelerador linear que conseguimos para a FAP. É um hospital não só de Campina Grande, mas de toda a Paraíba”, pontuou.