Senador anuncia avanços para implantação do VLT em Campina Grande

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (28), o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, atualizou os avanços no projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Campina Grande. Segundo o senador, os primeiros passos consistem em fazer levantamentos técnicos e financeiros para viabilizar a transferência ao município.

“A primeira etapa é fazer o levantamento dos 16 quilômetros. A segunda é saber o investimento que a empresa vai arcar, porque não houve nenhum investimento ao longo dos anos por parte da instrução responsável pela manutenção da ferrovia”, explicou Veneziano.

De acordo com o senador, o levantamento técnico deverá ser concluído até a próxima semana. Após essa etapa, o Ministério dos Transportes deverá formalizar a transferência de responsabilidade para a Prefeitura de Campina Grande.

“O Ministério precisa ter esse levantamento, que deve estar sendo concluído até a próxima semana, e, com isso, poderá fazer para a prefeitura a transferência. Até a primeira semana de dezembro isso será concluído. Essa foi a informação que recebi no ministério”, afirmou.