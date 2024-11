Na segunda-feira, 25, o Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) inaugurou a reforma da Ala C, um novo espaço dedicado à recuperação cirúrgica de pacientes oncológicos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com 20 leitos, a ala reformada oferece um ambiente mais acolhedor e adequado para o pós-operatório, refletindo o compromisso da instituição com a humanização e a qualidade no atendimento.

A reestruturação da Ala C faz parte dos esforços contínuos do Hospital da FAP para aprimorar seus serviços e garantir um atendimento de excelência aos pacientes em recuperação. O novo espaço contará com o apoio de equipes multidisciplinares, focadas em promover a recuperação dos pacientes com todo o cuidado e atenção que requerem. A reforma foi viabilizada por meio de emendas parlamentares e visa melhorar o conforto e a segurança dos pacientes em tratamento oncológico.

“O Hospital da FAP traz agora, não somente para Campina Grande, mas para todos os municípios referenciados de oncologia na cidade, um serviço de excelência, um benefício grandioso, que é uma ala inovadora”, afirmou o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior.

Na semana passada, Dunga participou de uma reunião em que garantiu a continuidade da pactuação da oncologia na região, assegurando que o município seguirá coordenando o serviço.

As internações na nova ala serão custeadas pelos recursos do SUS, com a regulação dos leitos e o financiamento da produção hospitalar a cargo da Rede Municipal de Saúde de Campina Grande, que conta com o apoio do Ministério da Saúde.

Com quase 60 anos de história, o Hospital da FAP se consolida como uma referência no atendimento oncológico para pacientes de 148 municípios paraibanos. A instituição se destaca pela constante atualização e inovação, investindo em novos procedimentos e equipamentos para proporcionar tratamentos mais eficazes e de alta qualidade.