Na noite dessa segunda-feira (27), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, entregou à população a primeira etapa das obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz, também conhecido como Açude Novo.

Em entrevista à imprensa durante a cerimônia de entrega, o prefeito enfatizou a importância do parque como um espaço de lazer, cultura e história para a cidade, além de destacar o compromisso com as próximas gerações.

– Todo esforço compensa. Estamos entregando hoje a primeira etapa do Parque Evaldo Cruz, que não é a obra de um governo, de uma pessoa. É uma obra que marca o encontro com as gerações passadas, e, muito mais que só respeitar o passado, representa o compromisso com o futuro – salientou o prefeito.

