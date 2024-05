Luzes e muita gente na entrega da 1ª etapa do Parque do ´Açude Novo´ em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), realizou, na noite desta segunda-feira, a solenidade de entrega oficial da primeira etapa da revitalização do Parque Evaldo Cruz.

O público começou a chegar no final da tarde e já caminhou pelos acessos, conferindo as estruturas do pátio multiuso, que durante O Maior São João do Mundo, funcionará como o Quadrilhódromo; contemplar o obelisco da fonte luminosa; e apreciar os demais espaços da primeira etapa da obra.

Antes do discurso do prefeito Bruno Cunha Lima, a orquestra sinfônica de Campina Grande fez um ato com a Ave Maria e uma interpretação da música Tropeiros da Borborema. Em seguida, houve show de Capilé, no palco do Quadrilhódromo e apresentação da quadrilha junina Arraial em Paris, vencedora do Festival de Quadrilhas Juninas em 2023, realizado na Pirâmide do Parque do Povo.

“Eu tive a oportunidade de ver testemunhos de mulheres e de homens resgatando as memórias dessa cidade. Esse é o encontro pra dizer que Campina preserva o legados, legados de gente que trabalha. É esse compromisso pelo futuro que nos une aqui essa noite, e eu queria poder compartilhar o mérito porque ninguém chega sozinho a lugar algum. Nós trabalhamos por uma Campina Grande cada vez melhor”, celebrou o prefeito Bruno Cunha Lima.

A solenidade contou com o discurso de diversas autoridades. Estiveram presentes o senador Efraim Filho; Ana Cláudia Vital, representando o senador Veneziano Vital do Rêgo; os deputados Sargento Neto, Manoel Ludgério e George Morais; a primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima e Anneliese Cunha Lima, mãe do prefeito Bruno; os vereadores Alexandre do Sindicato, Aldo Cabral, Luciano Breno, Janduy Ferreira, Saulo Germano, João Dantas e Saulo Noronha; os secretários Dunga Júnior, Joab Machado, Félix Araújo Neto, Túlio Duda Paes, Vitor Ribeiro e Asfora Neto; o procurador do Município, Aécio Melo.

A família do ex-prefeito Evaldo Cruz, falecido em 1985, também esteve presente na entrega da primeira etapa do Parque, também conhecido como Açude Novo.

Em depoimento, o filho do ex-prefeito, Fábio Piquet Filho, agradeceu pela obra e destacou que essa revitalização é um ato de priorização do conforto da população de Campina Grande.

“Obrigado por manter viva, acesa a imagem de Evaldo Cruz. Obrigado em nome da população campinense, que recebe um parque revitalizado”, discursou Fábio.

O esforço de requalificação do Parque Evaldo Cruz não apenas valoriza a estética da cidade, mas também fomenta a integração social e o uso sustentável dos espaços.

Nesse contexto, a revitalização do espaço, próximo ao Parque do Povo, é um exemplo marcante dessa iniciativa, conforme destacou o secretário de Obras, Joab Machado, ao comentar sobre a entrega deste projeto significativo.

“Obra emblemática, no coração da cidade, a revitalização desse espaço, junto à fonte luminosa e o obelisco renovado. É uma entrega muito importante, sendo feita no dia de hoje, para que a gente já utilize esse espaço conjugado ao Parque do Povo. E não deixando de falar também o viaduto propriamente dito, que faz a conexão entre os dois parques e cria essa dinâmica tão bacana nesse espaço que vai possibilitar que todo mundo use de maneira conjugada, de maneira única, espaço muito importante para Campina Grande”, explicou o secretário de Obras, Joab Machado.

Parceria

A Energisa Paraíba, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, também está presente nas obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz, com o projeto de Eficientização Energética.

Ao todo, a previsão de redução de custos para a cidade, após a conclusão do projeto, é de aproximadamente R$ 60 mil/ano e 160 MWH/ano em energia.

Com um investimento total na ordem dos R$ 364 mil, nesta primeira fase, foram entregues parte das mais de 300 luminárias e refletores que serão instaladas em todo Açude Novo.

O projeto de eficientização energética, foi executado pela Energisa, em parceria com Prefeitura, por meio do programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Durante O Maior São João do Mundo 2024, no Parque Evaldo Cruz, haverá apresentações de trios de forró e quadrilhas juninas, no pátio multiuso – Quadrilhódromo -, além de barracas, roda gigante e contemplação da fonte luminosa, que cerca o obelisco no centro do parque. Ainda durante o evento, no viaduto que interliga os parques do Povo e Evaldo Cruz, se encontram lojas para a comercialização de produtos.

Orçada em R$ 30 milhões, a obra de revitalização e requalificação do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) teve sua ordem de serviço assinada, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, no dia 15 de setembro de 2023.

O viaduto na rua Lino Gomes da Silva chamou atenção, com um túnel interligando os parques do Povo ao Evaldo Cruz, tendo 820 metros quadrados de concreto instalado.

O projeto transformou a rua numa ponte que interliga diretamente os parques por baixo, facilitando a visita dos moradores e turistas, além de servir como equipamento para O Maior São João do Mundo. A ponte foi liberada para o tráfego no dia 9 de abril.

Nesta primeira etapa, além da ponte da rua Lino Gomes da Silva, foram entregues a passagem entre os Parques do Povo e Evaldo Cruz, o pátio multiuso, escadarias para contemplação da fonte, obelisco requalificado, fonte luminosa, pavimentação ao lado do obelisco, rampas de acessibilidade, paisagismo da primeira etapa, gradil de proteção e iluminação em LED, em todo o parque.

A próxima etapa da revitalização inclui novas estruturas, como a quadra poliesportiva, ciclovia, pista de skate, playground, espaço pet, lanchonetes, lojas e banheiros acessíveis, além da reforma do museu onde funciona, atualmente, a Secretaria de Cultura do Município (Secult).