A segunda-feira (27) foi marcada pela última audiência no Ministério Público da Paraíba (MPPB) que tratou das regras para a edição 2024 d’O Maior São João do Mundo.

Dessa vez, o encontro serviu para definição da capacidade de público para o Parque do Povo durante os dias do evento. Com a definição desse último ponto, na presença do promotor Oswaldo Trigueiro, foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que rege a festa deste ano.

Ficou definido que o público total do Quartel General do Forró será de 73.500 pessoas, sendo a maior parte, 65.500 forrozeiros, para a área do Parque do Povo mais o novo Parque Evaldo Cruz, além de 6.500 no Frontstage e 1.500 nos camarotes. O número representa uma ampliação da capacidade em mais de 16 mil pessoas.

O encontro contou com a presença dos representantes do MP, da Prefeitura de Campina Grande – materializada nas presenças da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama; do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro; do procurador-geral do município, Aécio Melo; do secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sargento Neto, e dos secretários Chefe de Gabinete, Marcos Alfredo, e de Saúde, Carlos Dunga Júnior, além dos representantes da empresa Arte Produções, realizadora do São João de Campina e das Forças de Segurança (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros).

“Em conjunto, definimos todos os pontos para a edição 2024 do nosso São João, visando sempre a maior segurança e conforto do público que circula dentro do Parque do Povo. A definição do público total atesta o benefício da medida adotada pelo prefeito Bruno Cunha Lima em amplia-lo, por meio de um processo sem nenhuma intercorrência, e onde todos saíram ganhando”, comemorou a secretária Tâmela Fama.

Horários

Em outro dos vários encontros no MPPB, as autoridades e organizadores decidiram também os horários para o Parque do Povo durante os 33 dias de festa.

Ficou definido que, nas segundas e terças-feiras o horário limite para shows no palco principal é às 00h. Nas quartas e quintas-feiras até às 2h e, nas sextas, sábados e domingos, até às 3h da manhã.

O documento traz ainda o funcionamento excepcional para os dias 12 (Dia dos Namorados), 23 e 24 de junho (véspera e dia de São João), quarta, domingo e segunda-feira, respectivamente, quando o horário limite de funcionamento do palco principal será às 3h da manhã.

Mais definições

Anteriormente, o MP também já havia definido o horário limite das festividades nos distritos de Campina Grande: Galante e Catolé de Boa Vista: das 10h às 17h e em São José da Mata das 17h às 22h.