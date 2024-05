Parque Evaldo Cruz: conheça a história do Obelisco

Construído no ano de 1830 com o objetivo de abastecer Campina Grande no período de seca, enquanto Açude Novo, o agora Parque Evaldo Cruz volta a ser entregue à população, desta vez visando proporcionar acesso ao lazer, cultura e práticas esportivas no coração da cidade Rainha da Borborema.

Em busca pelo progresso durante seus vários ciclos econômicos, Campina Grande se reformulou ao passar das décadas. Com um “tom de busca pelo desenvolvimento” e muitas reformas, foi percebida uma subutilização do espaço, segundo sugere o pesquisador, e gerente dos museus de Campina Grande, Angelo Rafael.

“O povo olhava para o Açude Novo e o via perdido no espaço e tempo, já sem seu objetivo primeiro, percebiam que aquela área poderia ser reinventada […] À época, o olhar para o antigo Açude Novo se concentrava só na sua dimensão histórica. Foi então que o prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz abraçou a construção do Parque do Açude Novo, inaugurado em 1976 – após sua morte tornando-se Parque Evaldo Cruz – como uma das importantes metas de seu governo”, contou o pesquisador.

No projeto do Açude Novo, apresentado pela gestão de Cruz, constava o famoso obelisco, localizado no centro da fonte luminosa, compondo o cenário de um dos cartões postais da cidade.

O monumento foi edificado em 1975, em homenagem aos Indígenas Ariú, tidos até então como primeiros habitantes de Campina Grande, como consta nos registros do historiador e arqueólogo campinense Vanderley de Brito.

De acordo com o também historiador Erik Brito, a homenagem citada passou ainda por uma discussão histórica.

“Com estudos mais recentes foi comprovado que os indígenas Cariri já habitavam Campina Grande há mais tempo. Essa discussão acabou se arrastando e hoje é praticamente unânime, entre os historiadores, que os Cariri estiveram por aqui primeiro. Porém, essa unanimidade demorou a chegar e acabou que o obelisco não foi finalizado com relevos de símbolos referentes às culturas originárias, sendo este mais um fator histórico relacionado ao monumento”, pontuou o estudioso, também reforçando que o local, legalmente, é o ponto cardeal do município.

Desenhado originalmente pelo arquiteto Roberto Azevêdo, o Parque do Açude Novo passa por uma grande revitalização feita pela Prefeitura de Campina Grande, com cerca de R$ 30 milhões de investimento. A primeira etapa da obra, incluindo o famoso obelisco, será entregue à população nesta segunda-feira, 27, a partir das 17h30.

O monumento seguirá os moldes do projeto inicial, incluindo o espelho d’água totalmente circular. A obra contemplará ainda O Maior São João do Mundo, através de uma interligação com o Parque do Povo, permitindo ao espaço, além da revitalização, uma requalificação que em muito contribuirá com o bem-estar da população.