A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Obras (Secob) entregou na noite desta segunda-feira, 28, a primeira etapa da revitalização do Parque Evaldo Cruz, com espaço multiuso, que funcionará como Quadrilhódromo, fonte luminosa e outros espaços que serão utilizados pela população durante O Maior São João do Mundo.

A segunda fase da obra a ser entregue aos campinenses privilegiará a parte esportiva, com vários equipamentos, entre eles, quadra poliesportiva, pista de caminhada, ciclovia, skate plaza e academia popular, somando-se aos parques da Criança, da Liberdade e ao Parque Linear do Dinamérica, que será entregue em breve, oferecendo mias alternativa de esporte e lazer à população de Campina Grande.

A dona de casa Manuela Arruda, destacou que a cidade de Campina Grande ganhou muito com esta obra grandiosa feita no coração da cidade, ela destacou que ficou muito satisfeita e feliz com a acessibilidade do novo Parque Evaldo Cruz, como mãe de uma filha cadeirante, Manuela disse, que transitou por todos os locais sem encontrar qualquer tipo de dificuldade, ela enfatizou que segue ansiosa pela chegada dos equipamentos esportivos, mas, mesmo assim vai continuar frequentando corriqueiramente o espaço devido a beleza que oferece e por ser muito aconchegante.

O secretário de Planejamento da cidade, Félix Neto, afirmou que sua pasta teve a oportunidade de fazer o projeto da obra e juntamente com a Associação Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior (Atecel), fez a entrega desse conjunto de projetos a Secob e de lá para cá o secretário Joab Machado, com sua equipe fez a execução da obra seguindo e até antecipando todos os prazos do cronograma estabelecido.

“É uma alegria muito grande fazer parte dessa história, o prefeito Bruno Cunha Lima nos procurou e disse que queria o parque Evaldo Cruz revitalizado para receber as famílias campinenses e que fizesse a interligação com o Parque do Povo, de pronto nos dedicamos a esse projeto que tem o desenho arquitetônico de Túlio Duda Paz, secretário executivo da Seplan, que juntamente com a Atecel, planejou tudo o que Bruno pensou e que agora é realidade para o povo de Campina Grande”, comentou Félix Neto.