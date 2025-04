No ´Pelo Avesso´, uma psicóloga que passeia diariamente pela alma humana

A última entrevista da 1ª temporada da série ´Pelo Avesso´ reserva uma surpresa. Uma conversa com uma admirável mulher: a psicóloga campinense Josiplessis Marques, que cumulativamente encarna o que existe de singular e de profundamente subjetivo no universo das relações humanas.

O bate-papo faz um ´arco´ histórico desde o tempo em que ´Josi´ – como as pessoas mais próximas e seus pacientes a tratam – exercia no período diurno as rotineiras e burocráticas atividades de bancária como forma de custear e viabilizar a sua dedicação noturna ao seu principal encantamento profissional e pessoal: a psicologia.

No seu cotidiano na clínica, ou nas sempre admiradas e assistidas intervenções nas redes sociais ou em outras plataformas de comunicação – a exemplo do ParaibaOnline -, ´Josi´ exercita um mandamento do lendário pensador e fundador da psicologia analítica, o suíço Carl Jung: “Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta”.

Com o passar dos anos, a entrevistada do ´Pelo Avesso´ acumulou uma densa carreira acadêmica, otimizando o seu reconhecido ´dom´ natural e atestando uma assertiva histórica de outro ´ícone´ do universo humano, o fundador da psicanálise Sigmund Freud: “A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos”.

Confira a entrevista completa:

Sobre a série:

O ´Pelo Avesso´ é um conteúdo exclusivo do ParaibaOnline, apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza.

Se você não assistiu os episódios anteriores desta primeira temporada, aproveite e veja agora:

– Médico Antônio Henriques.

– Cássio Cunha Lima.

– Dom Genival Saraiva de França.

E fica de olho que em breve estaremos com uma nova temporada no ar. Aguarde!