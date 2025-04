O ´padre´ que é admirado em qualquer esquina de Campina Grande

Poucas pessoas, ao longo das últimas décadas em Campina Grande, personificaram tamanho respeito e afeto populares, em qualquer recorte social que se busque, como Dom Genival Saraiva de França, atemporalmente ´padre Genival´ para os diocesanos serranos.

É este religioso, natural da cidade de Alcantil, mas há muitas décadas inserido entre os campinenses, o terceiro entrevistado da 1ª Temporada de ´Pelo Avesso´, uma série produzida com exclusividade pelo ParaibaOnline.

A conversa com Arimatéa Souza envolveu dois amigos que se conhecem há muitos anos. Na verdade, desde que Dom Genival atuou como diretor do antigo Colégio Diocesano Pio XI, do qual o jornalista foi aluno.

Registre-se que além da vida religiosa, nosso entrevistado teve uma marcante passagem como educador, na condição de diretor de colégios, ex-secretário municipal de Educação e professor de universidades.

As suas memórias da infância; a chegada à condição de bispo; os desafios sacerdotais; o vínculo com Campina, entre outras abordagens, são assuntos enfocados nesta entrevista.

Trata-se de mais um reencontro com o atual bispo emérito de Palmares (PE), que atualmente reside em Maceió (AL), mas que não perde a chance de visitar Campina Grande, onde é conhecido, admirado e respeitado ´em qualquer esquina da cidade´.

Assista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline