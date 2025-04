Cássio Cunha Lima no ´Pelo Avesso´: “Saudade das pessoas” e não da politica

Uma entrevista introspectiva e com revelações. Foi assim a conversa do ex-senador Cássio Cunha Lima com o jornalista Arimatéa Souza, colunista de APARTE.

Assista, na íntegra, essa conversa com o antigo ´popstar´ da política paraibana.

Veja aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=Wa2dge_D8io&t=1176s