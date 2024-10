Sérgio Queiroz deve mudar de partido para entrar na disputa eleitoral de 2026

O convite foi feito nesse domingo (27) para o Pastor Sérgio Queiroz ingressar no PL, pelo presidente da legenda na Paraíba, Marcelo Queiroga, em coletiva à imprensa após os resultados da eleição do segundo turno, sobre a disputa pela Prefeitura da Capital, da qual saíram derrotados nas urnas.

Contudo, Queiroz ainda não respondeu se vai sair do NOVO, no qual exerce a função de embaixador do partido, mas se disse pronto para enfrentar o pleito de 2026.

“Se Deus tiver outra missão para mim, na política eu vou aceitar porque meu nome é coragem”, disse ressaltando que o seu sonho mesmo é que ao se aposentar, quer se dedicar totalmente ao trabalho filantrópico e na igreja.

Sobre a disputa de 2024,Queiroz disse ter uma postura bastante proativa e a partir do momento em que se convenceu de que João Pessoa deveria ter uma candidatura conservadora, aceitou ser o vice de Marcelo Queiroga.

“Foi uma experiência muito boa, conheci mais pessoas e como Marcelo disse: a gente cresceu. Nós projetamos o nosso nome. Nós saímos da sombra de outros grupos políticos e nos afirmamos como um grupo político novo. Tivemos uma atuação em Campina Grande, ajudamos a definir a eleição de Bruno, que foi para o segundo turno porque nós tivemos uma candidatura própria”, lembrou..

E em João Pessoa, onde tiveram 36, 09% dos votos, avaliou como uma coisa fenomenal para um agrupamento que teve muito pouco estrutura de campanha.

“Agradecemos ao eleitor. Quase 150 mil pessoas saíram de casa querendo mudança e isso é extremamente significativo para uma democracia e nós estamos apenas começando. 2026 está logo ali, avisou.