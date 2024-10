Presidente do TRE-PB faz agradecimentos

A totalização dos votos referentes ao segundo turno na Paraíba aconteceu às 18h33, nesse domingo (27).

Em seguida, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba fez o anúncio oficial do resultado, durante pronunciamento público ocorrido na Central de Divulgação das Eleições, no 6º pavimento do prédio-sede do Regional.

Na ocasião, a magistrada agradeceu a todos os atores envolvidos nas Eleições 2024.

“O momento é de agradecimentos. Por essa razão, quero agradecer a todos que contribuíram com a festa da democracia, que são as eleições. Agradeço aos servidores da Justiça Eleitoral, do mais simples ao mais graduado. Agradeço ao governador João Azevêdo pelo apoio às demandas da Justiça Eleitoral nestas eleições. Meu agradecimento, também, ao secretário Jean Nunes, da Segurança, com o seu apoio permanente; às polícias Civil e Militar, em nome do coronel Sérgio Fonseca e do coronel Ronildo; à Polícia Federal, em nome da superintendente Maria Christiane Corrêa; e a PRF ”, declarou a desembargadora Agamenilde Dias.

Ainda em sua fala, a magistrada agradeceu, também, aos juízes eleitorais, aos chefes de cartórios eleitorais e aos desembargadores membros do TRE-PB.

No universo de 2.583 urnas, ocorreu a troca de apenas 02 (duas) urnas. As substituições ocorreram em Campina Grande.

Durante a eleição, ocorreu também a auditagem de 9 urnas. O processo foi realizado no Espaço Cultura José Lins do Rêgo, em João Pessoa – auditoria sem divergência.

O TRE-PB inovou nas Eleições 2024, ao realizar, em paralelo, uma eleição denominada ‘Eleitores do Amanhã” – ação educativa dirigida a crianças, realizada nos dois turnos. No segundo turno, a atividade aconteceu, também, em Campina Grande.

De forma prática, a ação foi dirigida a meninas e meninos que acompanharam os pais às seções de votação. Estes eram convidados a votar, também, em uma urna eletrônica.

No primeiro turno, realizado em João Pessoa, a criançada pode escolher candidatos a vereador e a prefeito.

Para vereador, concorreram os candidatos Alegria (nº 75001), Amor (nº 74001) e Paz (nº 73001). Já para o cargo de prefeito, as opções eram: Respeito (75), Generosidade (74) e Honestidade (73).

Ao final, foi verificado que 733 crianças participaram da ação educativa. O candidato Respeito venceu para prefeito, com 362 votos. Já para vereador, o vencedor foi o Amor, com 256 votos.

No segundo turno, na Capital, 1.583 crianças foram às urnas. O candidato Amor, venceu com 418 votos.

Já em campina, 773 crianças votaram neste segundo turno. Na Rainha da Borborema, o candidato eleito foi, também, Amor, com 179 votos.