Bruno Cunha Lima fala sobre desafios e diz que campanha foi violenta

Em uma entrevista coletiva concedida na noite de domingo, 27 de outubro, após o encerramento do segundo turno das eleições, o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), agradeceu o apoio recebido e comentou sobre os desafios enfrentados na campanha eleitoral.

A vitória reflete, segundo ele, o compromisso da cidade com o desenvolvimento e o amor pela história e cultura locais, com destaque para a escolha dos participantes por um projeto contínuo de melhoria para Campina Grande.

“Eu tenho 12 anos de militância direta na política. Eu tenho 33, 34 anos convivendo em Campina Grande, vivendo eleições. Eu nunca vi uma eleição como a que nós vivemos agora nesses últimos 60 dias. Eu nunca vi uma eleição com tanta violência, com tanta mentira, com tanto ataque. Com tanta violência física, Campina nunca presenciou isso, é impressionante”, afirmou o prefeito, destacando episódios de agressões que marcaram a campanha.

“Atearam fogo em casas, pessoas foram espancadas pelo simples fato de manifestarem o voto no nosso tempo, e isso é inadmissível”, alegou.

Bruno enfatizou que a superação desses desafios reafirma a resiliência de Campina Grande, uma cidade que, segundo ele, continua a se construir com o esforço e a dedicação de seus cidadãos.

“Graças a Deus, não tem noite tão longa que não chega ao fim. Essa noite terminou, e nós vamos começar a viver um novo dia”, disse. “

Confira o áudio da entrevista completa: