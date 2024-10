Apesar da derrota nas urnas, no segundo turno na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, o presidente do PL, Marcelo Queiroga, disse em entrevista à imprensa concedida, após o resultado das eleições, que o partido tem crescido como uma nova força política conservadora na Paraíba.

Conforme Queiroga, o PL ter ido para o segundo turno na capital paraibana já foi uma vitória, mas não deixou de criticar o prefeito Cícero Lucena (PP), que foi reeleito. Segundo ele, o conservadorismo é forte em João Pessoa, mas todos sabem o que ocorreu no processo eleitoral de João Pessoa e não quis entrar em detalhes.

“Mas quem vai cuidar disso é a Justiça Eleitoral, em quem confiamos. Então, no futuro, vamos esperar quais os encaminhamentos que a política vai nos dar”, enfatizou. Contudo, Queiroga agora espera fortalecer e organizar o Partido Liberal para as eleições de 2026, com a abertura de novos diretórios e filiações.

“Essa é uma nova força política do estado da Paraíba para continuar defendendo o nosso estado. Com certeza em 2026, nós teremos candidaturas muito competitivas, até porque o nosso movimento conservador no Brasil quer eleger governadores, senadores, mais deputados estaduais, federais e eleger, novamente, Jair Messias Bolsonaro à presidência da República”, disse.

Ele destacou o desempenho que os aliados vêm tendo desde as eleições de 2022, a exemplo do Pastor Sérgio Queiroz (Novo), que foi o seu vice, e que ficou na 4ª colocação na disputa para o Senado, com 233.849 votos, o que equivale a 11,67% dos votos válidos. Queiroga renovou o convite para que Queiroz se filie ao PL.

Disse ainda que continuará ao lado, além de Sérgio Queiroz, dos deputados estadual e federal, respectivamente, Wallber Virgolino e Cabo Gilberto, e dos aliados de Campina Grande, Anelise Meneguesso e Arthur Bolinha, que também disputou a prefeitura daquele município.

Marcelo Queiroga obteve 146.129 votos, 36,09% do eleitorado pessoense, perdendo as eleições para o prefeito reeleito Cícero Lucena do Progressistas, que recebeu 258.727 sufrágios, representando 63,91% dos votos válidos.