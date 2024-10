Veneziano vota em Campina Grande e lamenta “fixação” de candidato contra ele durante a campanha

O senador e presidente do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, votou na manhã deste domingo (27), na Escola Municipal Roberto Simonsen, no bairro São José, em Campina Grande.

Veneziano, que estava acompanhado de sua mãe, a ex-senadora Nilda Gondim, e de sua esposa, Ana Cláudia Vital do Rêgo, destacou a importância do processo eleitoral e do exercício do voto, além de avaliar o pleito na Rainha da Borborema, que tem no segundo turno os candidatos Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB) disputando o cargo de prefeito.

O parlamentar, que apoia a reeleição de Bruno, ressaltou o papel do partido na campanha deste ano e afirmou que acredita na resposta das urnas.

“Campina haverá, com a sua sensatez, de fazer a melhor escolha. Todos aqui sabem do posicionamento do MDB desde o primeiro momento, que foi acolher o projeto do atual prefeito e poder vê-lo reconduzido e continuar de forma firme e realizadora. Campina não é uma cidade aventureira. Campina é uma cidade que sabe muito bem escolher aquele que a conhece, que tem identificação e verdadeira identidade, que não é uma invenção aventureira de outros que querem vê-la, enquanto cidade, subjugada a propósitos pessoais. Haveremos de ter essa vitória”, explanou o senador.

Em entrevista, Veneziano também classificou como “fixação” as críticas que recebeu, durante a campanha, por parte do candidato Jhony Bezerra.

“Uma fixação e eu (estou) muito tranquilo. Não responderia aqueles que, de forma frustrada, ou se, por outras razões, não tiravam o meu nome (da campanha). Fiz questão de participar, até porque o MDB nunca negou aquilo que foi sua marca: ao assumirmos posições, levá-las até o momento final, ou seja, entregamos a camisa suada”, acrescentou Veneziano.

Confira a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline