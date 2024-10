Veneziano dispara: Campina não seria subjugada aos interesses dos que fazem o Governo do Estado

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), uma das figuras políticas que liderou a construção de alianças para a reeleição de Bruno Cunha Lima (UB) em Campina Grande, não poupou críticas ao Governo do Estado durante sua fala após a divulgação do resultado das eleições do segundo turno, que aconteceu neste domingo (27).

Do alto do terraço da casa de Ivandro Cunha Lima, nas imediações do Açude Velho, Veneziano discursou para os militantes que comemoravam a vitória de Bruno e disse que Campina deu resposta à arrogância do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que apoiou Jhony Bezerra, candidato que disputou com Bruno a preferência do eleitorado campinense.

“Campina não se ajoelharia, não seria subjugada aos interesses dos que fazem o Governo do Estado, fossem os meios que eles utilizaram e os senhores e senhoras bem o sabem”, bradou Veneziano, que já foi aliado de João Azevêdo e agora faz oposição ao gestor estadual.

Veneziano também lamentou os ataques que sofreu durante a campanha e classificou a iniciativa da oposição de “fixação doentia”.

Ainda durante o discurso, o emedebista pediu respeito a Campina Grande e disse que Jhony foi uma “invenção” da oposição para tentar conquistar a prefeitura da Rainha da Borborema.

“Essa foi a mais assertiva e acertada decisão tomada por Campina. Esse não é o momento para que nós respondamos, porque a maior resposta dada por Campina foi a lapada de votos de Campina dada no governador do estado. Não foi no boneco, não foi no ventríloquo, não foi na invenção do Ceará, com todo respeito aos cearenses, mas foi na invenção trazida pela prepotência, pela arrogância do Governo do Estado sob o comando do seu governador. João Azevêdo, se tranque no Palácio da Redenção e respeite Campina Grande”, assinalou.

Confira no vídeo o discurso completo do senador:

*Vídeo: ParaibaOnline