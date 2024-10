Presidente do TSE afirma que 2º turno ocorre de forma democrática

No início da tarde deste domingo (27), data do 2º turno das Eleições Municipais de 2024, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, conversou com jornalistas no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), no edifício-sede do TSE, em Brasília (DF). Ela disse aos jornalistas que se reuniu com forças de segurança, na sala de situação, instalada no TSE, e que foi informada de que a votação em todo o país ocorre sem intercorrências. “Então, estamos realmente tendo um domingo democrático, um domingo de eleições sem nenhum tipo de dificuldade”, declarou a magistrada.

A presidente do TSE também pediu às eleitoras e aos eleitores que o dia termine com o dever cumprido democraticamente e sem novidades que não a força maior da democracia no meio de um processo eleitoral. A ministra ainda ressaltou a importância do comparecimento das eleitoras e dos eleitores às urnas neste 2º turno, ainda que sua candidata ou seu candidato não tenha ido para a segunda etapa do pleito.

“Democracia é saber que a sua candidata ou o seu candidato não foi eleita ou eleito. Isso não afasta a responsabilidade cívica que nós todos temos com cada um de nós mesmos e com os outros. Então, nesse 51 municípios, nós queremos que todas as eleitoras, que todos os eleitores compareçam”, finalizou a ministra Cármen Lúcia.

A sala de situação reúne representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência e das Polícias Militares de São Paulo e de Minas Gerais.

Voto

A ministra Cármen Lúcia compareceu às 8h à seção eleitoral em que vota, no colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG). Depois de votar, retornou a Brasília para acompanhar, diretamente do TSE, o andamento da votação no país, bem como a totalização e a divulgação dos resultados, que começa a partir das 17h.