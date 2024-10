A Polícia Federal (PF) detalhou, no início da tarde deste domingo (27), a ação conjunta das forças de segurança que realizou nove prisões em Campina Grande durante a madrugada, suspeitas de praticarem crime eleitoral.

As prisões tiveram como motivação o ‘derrame de santinhos’ nas ruas, prática que é considerada crime eleitoral. Conforme a PF, cerca de 45 mil santinhos e 15 mil fitas plásticas foram apreendidos durante a ação, além de um veículo no qual estava o material de campanha.

Ainda de acordo com a PF, o material estava sendo “despejado” próximo à Escola Raul Córdula, no bairro Presidente Médici, que é um dos locais de votação do bairro.

Os policiais foram acionados e conseguiram abordar as pessoas que estavam reunidas no local, além de outras que estavam dentro do veículo apreendido.

Todos os presos, cujas identidades não foram divulgadas, foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Campina Grande. Na manhã deste domingo, todas já haviam sido liberadas depois de prestar depoimento. A PF também não divulgou a qual candidato pertencia o material de campanha apreendido.