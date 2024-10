Em entrevista concedida neste domingo (27), Marinaldo Cardoso, candidato à vice-prefeitura de Campina Grande pelo partido Republicanos (REP), destacou a importância de parcerias para a gestão municipal e expressou otimismo em relação ao processo eleitoral.

“Que nós possamos implementar um trabalho importante para Campina Grande, fazendo parcerias com o governo federal e estadual e com os senadores. Nós iremos bater em todas as portas, independentemente de partido”, afirmou Marinaldo, ao acompanhar a votação do seu companheiro de chapa, o prefeitável Jhony Bezerra, no início da tarde.

Durante a entrevista, o candidato também mencionou os apoios políticos que sua chapa tem recebido. “Contamos com o apoio do deputado Hugo Mota (REP), do deputado Murilo Galdino (REP) e de outros deputados, bem como da senadora Daniella Ribeiro. Vamos sim contar com o apoio dos outros senadores”, destacou Marinaldo.

Ao concluir sua fala, Marinaldo reafirmou seu compromisso com a população de Campina Grande. “No dia primeiro de janeiro nós seremos prefeito e vice de todos. Estaremos administrando para todos os segmentos sociais. A sociedade civil terá vez e voz”, finalizou o candidato.

Confira a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline