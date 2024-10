Lucas Ribeiro sobre Jhony Bezerra: “É uma campanha vitoriosa”

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), fez uma avaliação do segundo turno das eleições em Campina Grande, onde votou na tarde deste domingo (27). Lucas também acompanhou o voto do prefeitável Jhony Bezerra (PSB), no bairro do Catolé, onde concedeu entrevista à imprensa.

Ele destacou que a campanha do grupo do governador João Azevêdo (PSB) foi positiva, independentemente do resultado final das urnas.

“É uma campanha vitoriosa. Campina está dividida e a cidade não tem dono, e isso já é uma vitória para todos nós. Estamos sim confiantes com o resultado, de que teremos um novo prefeito a partir de janeiro”, pontuou Ribeiro.

Em relação às eleições de 2026, Lucas destacou que acredita na manutenção da aliança com o PSB de João Azevêdo.

Assista ao vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline