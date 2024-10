O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), concedeu entrevista à imprensa neste domingo (27), data do segundo turno das eleições, logo após exercer o seu direito ao voto no bairro Jardim Oceania, em João Pessoa.

Na ocasião, o gestor conversou com jornalistas e se mostrou otimista com o resultado das urnas tanto na capital, como em Campina Grande.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis. Torço para que o prefeito Cícero Lucena seja reeleito aqui na capital e que o nosso candidato Jhony Bezerra seja eleito, para que possamos fazer uma gestão diferente em Campina Grande”, pontuou o governador.

João adiantou ainda que já planeja um encontro com os prefeitos eleitos da Paraíba até o final deste ano.

“Inclusive, já pedi para que a (secretaria de) Educação pudesse reunir os prefeitos eleitos em um diálogo daquilo que é possível ser feito, para que a gente não pudesse deixar para janeiro as iniciativas voltadas para a Educação, que é uma política pública que não pode parar hora nenhuma. Mas, esperamos sim, até o final do ano, fazermos uma grande reunião com os prefeitos eleitos”, comentou Azevêdo.

Confira a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline