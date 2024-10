O candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, concedeu entrevista à imprensa no início da tarde deste domingo (27), dia em que ocorre o segundo turno das eleições municipais. O prefeitável exerceu o voto na Escola Normal Estadual Padre Emídio Viana Correia, localizada no bairro do Catolé, onde chegou acompanhado da família e de apoiadores.

Ao avaliar a campanha, Jhony afirmou que enfrentou uma disputa dura, apesar de curta, contra um adversário “poderoso”, referindo-se ao seu opositor e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB).

“Enfrentamos um adversário muito poderoso economicamente, que gastou sete vezes mais do que nossa campanha, aproximadamente R$ 7 milhões, que tem uma máquina violenta e que se utiliza de funcionários públicos para agredir pessoas, fazer calúnias e difamações. Mas, a verdade sempre prevalece”, afirmou o prefeitável.

Jhony também demonstrou, durante a entrevista, confiança para o resultado da eleição, acreditando que sairá vitorioso.

“Chegamos ao dia de hoje com o coração cheio de alegria, porque o meu nome e o nome de Marinaldo representam a esperança da maioria dessa cidade. Da esperança em dias melhores, da mudança de verdade, de um prefeito que possa fazer gestão para as pessoas e não para a família dele. Tenho certeza que a vitória hoje será a consagração de tudo isso que a cidade não quer. A cidade quer realmente um prefeito que traga políticas públicas de verdade”, pontuou o socialista.

Ainda na entrevista, Jhony reforçou a falta de parceria entre a cidade e o governo do Estado, acusando Bruno de promover “birra política”.

“É a mesma narrativa de sempre. Campina cansou dessa narrativa de 42 anos, de nós contra eles. A cidade entendeu que, independentemente do prefeito, o governo vai fazer ações na cidade, e se o prefeito for sensato, humilde e inteligente, que pense nos interesses da cidade e das pessoas acima dos interesses pessoais, a cidade vai crescer mais”, atestou Jhony Bezerra.

Assista à entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline