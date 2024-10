Jhony Bezerra emite nota de agradecimento e deseja sorte ao prefeito reeleito

O ex-prefeitável Jhony Bezerra (PSB) emitiu uma nota de agradecimento após obter o segundo lugar na disputa pela prefeitura de Campina Grande no segundo turno.

Em sua declaração, Jhony expressou gratidão a Deus, ao povo campinense e à sua família, destacando o apoio da esposa Ravenna e de seu grupo político, incluindo o vice-prefeito Marinaldo Cardoso, do Republicanos, e o governador João Azevêdo, do PSB.

Ele enfatizou que a eleição foi histórica e que, apesar de tentativas de difamação, sai com a cabeça erguida, comprometido com o bem-estar da cidade. Também desejou sorte e prometeu que vai seguir cobrando o prefeito reeleito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Confira a nota na íntegra:

Minhas amigas e meus amigos de Campina Grande, quero agradecer a Deus e ao povo por esse momento. Agradeço à minha família, em especial a minha esposa Ravenna, por cada momento compartilhado.

Agradeço a todo o nosso grupo político, ao nosso candidato a vice-prefeito Marinaldo, ao apoio do Governador João Azevedo, dos candidatos Inácio, André e Nelson, dos nossos deputados federais, em especial o deputado Murilo Galdino, que cuidou da retaguarda política da nossa campanha, dos deputados estaduais e do time de vereadores e lideranças que estiveram conosco no 1° e no 2° turno.

Esta foi uma eleição histórica para nossa cidade. Tentaram associar minha imagem a coisas erradas, mas saio com a cabeça erguida, de quem lutou pelo bem de Campina e de sua população.

Aproveito e parabenizo o prefeito reeleito. Desejo sorte para que possa fazer o que prometeu ao nosso povo. Estarei sempre cobrando uma administração democrática e transparente, voltada para os que mais precisam.

Ao povo de Campina Grande, agradeço de coração aos quase 100 mil votos e quero dizer que continuarei colocando toda minha energia para ver esta cidade cada vez melhor.

Meu muito obrigado, Campina.

Deus nos proteja sempre!

Jhony vai conceder uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (28), às 11h, no Sesc-Centro, em Campina Grande.