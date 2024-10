Inacio Falcão fala sobre sentimento de mudança em CG e revela se vai trocar de partido

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), que disputou o primeiro turno da eleição em Campina Grande, acompanhou o voto do candidato a prefeito Jhony Bezerra (PSB), neste domingo (27), data do segundo turno das eleições.

Falcão, que fez campanha para Jhony no segundo turno, falou sobre a expectativa do socialista conseguir vencer o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB).

“É uma avaliação muito positiva. A gente está com um sentimento de mudança. Eu rodei muito essa semana, estou vendo que Campina Grande está com esse sentimento. Hoje, no dia da eleição, estamos andando em todos os bairros, passando em todos os colégios, fazendo essa caminhada pelas escolas e a gente vê no semblante das pessoas que Campina Grande vai mudar e vai mudar para melhor”, salientou Inácio.

Questionado pela reportagem do ParaibaOnline se pretende mudar de legenda, Falcão revelou que deve fazer uma avaliação, mas falou sobre a tendência de permanecer no partido comunista.

“Estamos concluindo esse ciclo de 2024 e, após o pleito, dependendo do resultado, nós vamos estudar juntamente com a equipe de campanha, com a minha equipe de gabinete, com as lideranças de bairro e vamos fazer uma análise geral do que vai ser 2026. Se há uma mudança de partido, ainda não tem essa definição, mas eu acredito que permaneço no PCdoB, na federação (Brasil da Esperança), porque foi a federação que abriu as portas para mim no primeiro turno, que me deu a oportunidade de ser deputado por duas vezes, então eu tenho a tendência de não mudar de partido”, frisou o deputado.

Confira a entrevista na íntegra:

*ParaibaOnline