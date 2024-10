Efraim Filho comemora vitória de Bruno Cunha Lima: “Reflexo do trabalho em equipe”

O senador Efraim Filho (União Brasil) comemorou a vitória do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), no segundo turno das eleições municipais. Ele enfatizou o trabalho realizado pelos aliados para garantir a reeleição do prefeito.

“A vitória em Campina é um reflexo do trabalho em equipe”. disse.

Ele considerou, em fala durante a comemoração na casa de Ivandro Cunha Lima, que Bruno entende as necessidades do povo da cidade e, por isso, foi reconduzido ao cargo de gestor.

De acordo com Efraim, a reeleição de Bruno reflete um trabalho que foi feito em união, onde todos estão “prontos para continuar construindo um futuro melhor”.

“O dia de hoje é um momento de convicção, onde a alegria e a transparência estão estampadas em nossos rostos. Bruno é um prefeito íntegro e dedicado, que compreende as necessidades do povo. Ele ama esta terra e, juntos, estamos prontos para avançar pela Paraíba”, disse.

Confira o vídeo abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline