O senador e presidente do União Brasil na Paraíba, Efraim Filho, fez uma avaliação do segundo turno na Paraíba, na perspectiva das candidaturas e apoios de seu partido. Ele votou no bairro do Cabo Branco, em João Pessoa, na manhã deste domingo (27), e se mostrou confiante no resultado das urnas, tanto na capital, como em Campina Grande.

Na Rainha da Borborema, a legenda tem candidatura própria, com o candidato à reeleição Bruno Cunha Lima. Já em João Pessoa, o partido apoia, neste segundo turno, a chapa do PL e do Partido Novo, com as candidaturas de Marcelo Queiroga e Sergio Queiroz.

“É uma eleição que dialoga não só com 2024, mas com o futuro da Paraíba. São as duas principais cidades. Em João Pessoa, temos a unidade das oposições, ao lado de Queiroga e Queiroz, para que possamos dar a capital a escolha e alternância de poder e de mudança”, argumentou o senador.

Já sobre Campina Grande, Efraim disse acreditar na consolidação da reeleição de Bruno Cunha Lima.

“É a principal cidade do interior do nosso estado e exerce influência por toda a Paraíba. E aí é a torcida pela consolidação da vitória de Bruno, (que faz) uma gestão íntegra e correta”, comentou Efraim Filho.

O senador também destacou quais são os planos para as eleições de 2026, afirmando que o partido sai fortalecido do pleito deste ano.

“Nós saímos fortalecidos. São 22 e, se Deus quiser, com Bruno, seremos 23 prefeitos eleitos. A expectativa é muito positiva para 2026”, finalizou Efraim.