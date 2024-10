E se faltar energia? Saiba o que acontece com a votação deste domingo

As urnas eletrônicas são equipadas com baterias que permitem o funcionamento das máquinas sem depender do fornecimento de energia elétrica.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os equipamentos possuem uma bateria de lítio que garante a autonomia delas por cerca de 12 horas -período superior às nove horas previstas de votação.

A logística do pleito é de responsabilidade dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais), e cortes têm adotado medidas junto às concessionárias de energia elétrica para garantir o fornecimento de luz.

*Folhapress