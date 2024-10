Com provocações e discurso de vitória, Boulos e Nunes votam em São Paulo

Candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) votaram na manhã deste domingo (27), fizeram provocações e demonstraram estar confiantes com o resultado da eleição municipal.

Nunes falou em “vitória da ordem e não da desordem”, e Boulos disse acreditar na virada.

Na véspera do segundo turno, Nunes marcou 57% dos votos válidos, contra 43% de Boulos, mostrou pesquisa Datafolha sobre a disputa. No levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (24), o emedebista tinha 58%, e o psolista, 42%.

Os votos válidos excluem os votos inválidos (em branco e nulos) e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados. Para conquistar o cargo de prefeito, os candidatos precisam obter 50% mais um dos votos válidos, e não totais.

O prefeito registrou o voto no colégio Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro Socorro, e o deputado federal votou em uma escola no Campo Limpo, ambos na zona sul da capital.

Nunes foi acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), a primeira-dama Regina Carnevale Nunes, o secretário de governo Gilberto Kassab (PSD) e o candidato a vice-prefeito Coronel Mello Araújo.

“A expectativa para hoje é boa. O palpite para o resultado é para que a vitória seja da ordem e não da desordem. Com uma rejeição tão alta [de Boulos] expectativa é que tenhamos uma vitória para continuarmos trabalhando por São Paulo, em parceria com o governo do estado”, afirmou o prefeito.

Na porta do colégio, um grupo de militantes com bandeiras a favor de Nunes aguardavam o candidato. Eles foram retirados do local acusados de praticar boca de urna.

Em entrevista aos jornalistas, o prefeito apoiou a decisão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) de retirar as pessoas do local.

O governador e o candidato do MDB seguem juntos para a seção eleitoral de Tarcísio, na região do Morumbi. Nunes ainda acompanha o voto de Thomaz Covas, filho do falecido prefeito Bruno Covas, na Vila Progredir e depois Coronel Mello Araújo.

Boulos estava ao lado de sua esposa, Natália, e das filhas, Laura e Sofia. Também foi acompanhado por sua candidata a vice Marta Suplicy (PT), por Marina Silva (Rede) e pelos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

“Ninguém ganha eleição nas vésperas. Enfrento adversários que têm forte estrutura por trás e fui alvo de muitas mentiras nesta campanha”, afirmou o candidato. “Mas acredito na virada. Eu rodei a cidade nesta semana, e está eleição será definida na última hora.”

Após deixar o local, o psolista seguirá com a sua esposa, que vota em uma escola estadual no Jardim Maria Duarte. Ele ainda acompanhará a votação de Marta Suplicy no Jardim Paulistano e de sua avó, dona Cida, na Bela Vista.

Boulos chega no último dia da campanha com a esperança de uma virada contra o atual prefeito, que liderou todas as pesquisas neste segundo turno. Esta é a segunda vez que Boulos concorre à Prefeitura de São Paulo. Em 2020, ele foi superado por Bruno Covas (PSDB).

*Victória Cócolo e Carlos Petrocilo/ Folhapress