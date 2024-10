A votação do segundo turno das Eleições 2024 em Campina Grande, que tem como candidatos Bruno Cunha Lima, do União Brasil, e Jhony Bezerra, do PSB, foi encerrada às 17h pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Com 82,17% das urnas apuradas, veja a nova parcial:

Bruno Cunha Lima (UB): 57,75%

Jhony Bezerra (PSB): 42,25%

Brancos: 1,54%

Nulos: 3,91%