Neste domingo (27), data do segundo turno das eleições 2024, o candidato à reeleição para a Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), expressou sua satisfação com a campanha realizada e reafirmou confiança na vitória para mais quatro anos de mandato.

“Eu fico muito feliz pela campanha que fizemos em favor de João Pessoa, mostrando o que nós fizemos nesse momento que a cidade é reconhecida a nível nacional como uma cidade com a melhor qualidade de vida. Fizemos isso com muita seriedade e honestidade”, declarou Lucena após votar em uma escola particular no bairro do Bessa.

O candidato também comentou sobre os desafios enfrentados durante a campanha deste ano em João Pessoa.

“Infelizmente, enfrentamos atos de desrespeito e covardia. Mas isso fica para trás, o importante é nós apurarmos os votos para ver quem será o vencedor. Peço a Deus que, se puder me permitir continuar por mais quatro anos, para continuar e fazer mais na mobilidade, saúde e desenvolvimento econômico”, afirmou o candidato.

Quando questionado sobre as investigações relacionadas com possíveis crimes eleitorais em João Pessoa, que estão em apuração pela Polícia Federal e envolvem aliados e familiares, Lucena se mostrou tranquilo.

“Isso é do processo eleitoral. Mas, com certeza, nós cumprimos o nosso papel no processo eleitoral e temos tranquilidade. O que nós precisamos é de voto para vencer. Tendo os votos, nós vamos governar”, declarou Lucena.

Confira a entrevista no vídeo:

