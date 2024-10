Cícero Lucena encerra a campanha com uma carreata

No derradeiro compromisso de campanha, neste sábado (26), o prefeito Cícero Lucena e o vice Leo Bezerra, que buscam a reeleição em João Pessoa, percorreram 29 bairros da cidade numa carreata, mobilizando moradores, apoiadores e diversas lideranças políticas, como os deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Mersinho Lucena, ambos do PP.

Ao longo do percurso de mais de 50 quilômetros, os candidatos agradeceram a votação superior aos 205 mil votos do primeiro turno, receberam apoio de eleitores e demonstraram confiança na vitória neste domingo (27).

Cícero Lucena disse que a coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’ fez uma campanha limpa e propositiva nos dois turnos, apresentando novas ações a serem implementadas em novo mandato, que vai ter o apoio – mais uma vez – do Governo da Paraíba e o bom relacionamento com o Governo Federal, que aprovou todos os projetos criados pela gestão municipal em áreas como habitação, mobilidade, saúde e educação.

“Andamos toda a cidade de João Pessoa nessa campanha, onde pudemos ver que a prefeitura tem obras em todos os 65 bairros. Mas também sabemos que é preciso fazer muito mais, por isso que precisamos de mais quatro anos. Vamos completar a pavimentação de todas as ruas, construir mais um Hospital do Pet, uma nova maternidade, acabar com as áreas descobertas de saúde, colocar em prática o programa Pé-de Meia. Fizemos um grande trabalho ao lado da população, que nos acolheu com muito carinho, por isso que eu estou confiante de que vamos vencer essa eleição”, afirmou Cícero.