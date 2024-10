O prefeito e candidato à reeleição em Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), compareceu ao seu local de votação, no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, no final da manhã deste domingo (27). Na ocasião, ele fez uma avaliação da campanha do segundo turno, que disputa contra Jhony Bezerra (PSB), e se mostrou confiante no resultado das urnas.

“Confiança nas pessoas de Campina. As pessoas de Campina são maduras, são politizadas, e confiança, sobretudo, em Deus, que é o autor e consumador das nossas vidas. Parto de um princípio de que a gente faz a nossa parte, a gente se esforça e procura fazer o que está ao nosso alcance, mas é Deus quem, no final das contas, põe a mão e consolida tudo isso a partir das próprias pessoas”, comentou o prefeitável.

Bruno também destacou, em entrevista à imprensa, o sentimento de gratidão a população de Campina Grande.

“Gratidão verdadeira, de coração, a cada pessoa que abriu a porta de sua casa, que saiu de casa para participar dos eventos, das caminhadas, dos encontros que a gente promoveu, a cada pessoa que abraçou não só a mim, mas a mensagem que a gente estava transmitindo junto com os nossos amigos e parceiros. Agradecimento verdadeiro a cidade de Campina Grande. Agradecimento aos que estiveram conosco desde o primeiro turno, e aos que chegaram para somar no segundo”, destacou o candidato.

Cunha Lima ainda pontuou as ações do primeiro mandato e as realizações feitas em sua gestão, afirmando que o trabalho será de continuidade, caso seja reeleito.

“É um sentimento de vitória, de confiança, de que, muito mais do que um resultado eleitoral, tenhamos uma vitória que é da cidade de Campina Grande e de quem tem compromisso com Campina. Vamos fazer muito mais, nesses próximos quatro anos, por Campina Grande”, ponderou Bruno.

O candidato ainda comentou sobre a campanha de 2024, a qual classificou como “de ataques e de mentiras” e de violência política.

“A campanha, desde o primeiro dia, foi baseada em ataques e mentiras. As pessoas viram e perceberam. Eu passei mais de vinte dias sem responder, focando nas propostas e na prestação de contas, mas chega uma hora que você precisa responder. A cada mentira que foi lançada, procuramos responder com uma verdade e isso teve um impacto muito grande na cidade. Infelizmente, e eu tenho 34 anos de convivência em Campina Grande e vi campanhas acirradas, nunca tinha presenciado na minha vida violência política aqui. Mas, tudo isso passa. Está passando. Campina vai continuar sendo grande e, da nossa parte, temos o compromisso de continuar com muita ética”, reforçou o prefeitável.

Assista à entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline